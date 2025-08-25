·
Un año del sorteo que aupó a Alvise: desencanta a sus fieles tras no cumplir su promesa pero avanza con SALF
Solo ha asistido al 59% de los plenos con votación en la Eurocámara y su aforamiento le ha valido para retrasar varias investigaciones
|
etiquetas
:
alvise
,
sorteo
,
aforamiento
,
salf
4
1
1
K
50
politica
#2
Eukherio
*
Hace unos meses lanzó oficialmente su partido, SALF -que antes era solo una agrupación de electores-, y en septiembre pretende celebrar un acto público para presentar la marca y nombrar a quienes le acompañarán en la dirección. Por el momento, la plataforma de afiliación ya está abierta: la cuota sugerida oscila entre los cinco y los 50 euros.
No se puede negar que el tío es un artista en lo de aliviarle el peso de sus carteras a sus fans. Siempre diré que una de las cosas que más aprecio de los ultras como Alvise es que a los que peor tratan, invariablemente, es a sus seguidores. Y seguro que no se atreve a montar una criptomoneda porque se le adelantó Milei y lo pillaron pidiendo dinero a cambio de favores.
1
K
27
#1
ChingPangZe
No se veía venir
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
No se puede negar que el tío es un artista en lo de aliviarle el peso de sus carteras a sus fans. Siempre diré que una de las cosas que más aprecio de los ultras como Alvise es que a los que peor tratan, invariablemente, es a sus seguidores. Y seguro que no se atreve a montar una criptomoneda porque se le adelantó Milei y lo pillaron pidiendo dinero a cambio de favores.