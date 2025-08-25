edición general
Un año del sorteo que aupó a Alvise: desencanta a sus fieles tras no cumplir su promesa pero avanza con SALF

Solo ha asistido al 59% de los plenos con votación en la Eurocámara y su aforamiento le ha valido para retrasar varias investigaciones

#2 Eukherio *
Hace unos meses lanzó oficialmente su partido, SALF -que antes era solo una agrupación de electores-, y en septiembre pretende celebrar un acto público para presentar la marca y nombrar a quienes le acompañarán en la dirección. Por el momento, la plataforma de afiliación ya está abierta: la cuota sugerida oscila entre los cinco y los 50 euros.

No se puede negar que el tío es un artista en lo de aliviarle el peso de sus carteras a sus fans. Siempre diré que una de las cosas que más aprecio de los ultras como Alvise es que a los que peor tratan, invariablemente, es a sus seguidores. Y seguro que no se atreve a montar una criptomoneda porque se le adelantó Milei y lo pillaron pidiendo dinero a cambio de favores.
ChingPangZe #1 ChingPangZe
No se veía venir {0x1f609}
