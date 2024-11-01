edición general
9 meneos
23 clics
Un año después, los estadounidenses piensan que Trump lo ha empeorado todo [Ing]

Un año después, los estadounidenses piensan que Trump lo ha empeorado todo [Ing]

Un año después de su toma de posesión, los estadounidenses creen de forma abrumadora que Trump ha sido un fracaso y que sus políticas y acciones han empeorado la situación en casi todos los ámbitos de la vida estadounidense, según una nueva encuesta de CNN/SSRS publicada el viernes. Casi 2/3 de los estadounidenses (58 %) piensan que el segundo mandato de Trump ha sido un fracaso, y una mayoría (55 %) afirma que sus políticas han empeorado la situación económica del país, precisamente lo que los votantes esperaban que solucionara al volver a…

| etiquetas: trump , presidencia , año , mandato
7 2 0 K 85 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 85 actualidad
#4 Suleiman
Pues no veo que sea una mayoría aplastante....
1 K 23
#6 Nasser
#4 ceguera política se llama
0 K 8
#7 asgard_gainsborough
#4 No sé qué matemáticas estudian los periodistas para que piensen que un poco más de la mitad sea "de forma abrumadora".
Tal vez estudiaron matemáticas en los EEUU
0 K 10
nopolar #2 nopolar
Todo no ha empeorado, él y los suyos son ahora mas ricos.
1 K 21
#5 Nasser
Pero el se ha "forrao"
1 K 20
antesdarle #3 antesdarle
Bueno ellos y cualquiera
0 K 12
#1 Perrota
Pero le volverían a votar. La rana en la olla.
0 K 10

menéame