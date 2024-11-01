Un año después, los estadounidenses piensan que Trump lo ha empeorado todo [Ing]

Un año después de su toma de posesión, los estadounidenses creen de forma abrumadora que Trump ha sido un fracaso y que sus políticas y acciones han empeorado la situación en casi todos los ámbitos de la vida estadounidense, según una nueva encuesta de CNN/SSRS publicada el viernes. Casi 2/3 de los estadounidenses (58 %) piensan que el segundo mandato de Trump ha sido un fracaso, y una mayoría (55 %) afirma que sus políticas han empeorado la situación económica del país, precisamente lo que los votantes esperaban que solucionara al volver a…