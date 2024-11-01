Un año del apagón: los expertos certifican mejoras y avisan que el riesgo cero no existe

El gran apagón que dejó sin luz a la península ibérica cumple un año y los expertos coinciden en que el sistema eléctrico ha mejorado, aunque el riesgo cero no existe. Se han reforzado la estabilidad de la red, los automatismos de protección y la participación de renovables en el control de tensión. Sin embargo, persisten debilidades en telecomunicaciones, protocolos de emergencia y almacenamiento energético a gran escala. Se destaca la necesidad de más interconexiones con Europa y el papel transitorio de la nuclear en la transición renovable