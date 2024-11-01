AnimaNaturalis presenta aportaciones al nuevo listado positivo de animales de compañía

El Gobierno está trabajando en una nueva norma que decidirá qué animales pueden vivir en nuestros hogares. Hay avances en el texto que merecen ser reconocidos. El más claro: los primates quedarán prohibidos como animales de compañía. También se introduce la exigencia de basar las decisiones en criterios científicos y se reconoce explícitamente el principio de precaución: si existe incertidumbre sobre si una especie puede vivir bien en cautividad o representa un riesgo, la posición por defecto debería ser no incluirla.