edición general
9 meneos
72 clics
Animación infantil de la Unión Soviética (1927-1945)

Animación infantil de la Unión Soviética (1927-1945)

A pesar de la asociación común entre público infantil y animación, la primera etapa de la animación soviética estuvo marcada por el dominio de la caricatura política. Los primeros directores (Nikolai Khodatayev, Alexander Bushkin, Yuri Merkulov, etc.) realizaron cortometrajes que apuntaban a un público adulto. Por lo general, sus obras tenían un compromiso ideológico muy fuerte, satirizando a los enemigos del comunismo (la burguesía, la Iglesia, Occidente, etc.) y exaltando las virtudes de la ideología oficial con un estilo directo y mordaz.

| etiquetas: unión soviética , animación , siglo xx , cine
8 1 0 K 86 cultura
sin comentarios
8 1 0 K 86 cultura

menéame