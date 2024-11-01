edición general
4 meneos
63 clics
El Android que no te espía

El Android que no te espía

Android está basado en AOSP, y como es de código abierto hay SO alternativos a Android, este en concreto sería el SO móvil más privado que existe.

| etiquetas: android , aosp , grapheneos
3 1 0 K 43 tecnología
4 comentarios
3 1 0 K 43 tecnología
Bifaz #3 Bifaz *
El gran inconveniente es que la última versión solo admite hardware de... google...
grapheneos.org/faq#supported-devices
0 K 20
#1 Alcalino
Al menos hasta que se obligue a los fabricantes a impedir que se instale un SO distinto al que trae de fábrica del teléfono
0 K 10
#2 Potion
#1 Si, pero siempre habrá algun frabricante que lo haga, lo preocupante es que AOSP dejé de ser abierto, que yo estoy puesto en el tema y las últimas versiones de AOSP tienen partes no libres que están jodiendo vivo a los desarrolladores de GrapheneOS por lo que cuentan ellos.
1 K 21
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 por lo visto tiene que ver con que Google "tarda" en hacer de dominio público (AOSP) las últimas novedades de Android, lo que en la práctica supone que Android no es de domino público.
1 K 21

menéame