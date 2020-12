Andrés Manuel López Obrador dice a la OMS que el uso de mascarillas contra el COVID-19 no es indispensable

El presidente mexicano respondió a la OMS que el uso de mascarillas para evitar contagios de COVID-19 "no es indispensable", después de que el director general de la organización, Tedros Adhanom, pidió dar el ejemplo. "Me dicen el doctor Hugo López Gatell [subsecretario de Salud] y el doctor Jorge Alcocer [secretario de Salud] que no es indispensable [usar mascarilla], que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos", dijo López Obrador.El gobernante recordó que rechaza lo que considera "imposiciones".