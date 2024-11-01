Andalucía lidera la subida del paro en enero con 8.046 personas para un total de 591.103 desempleados

Llevan años poniéndose medallas por «la notable mejoría» de los números del paro y, sobre todo, por que «se está acabando con la estacionalidad y con la dependencia del sector Servicios«. Sin embargo, las cifras de enero de 2026 tumban ese relato.El paro subió en todas las provincias, en Sevilla (+2380), Granada (+1331), Cádiz (+1145), Málaga (+1050), Córdoba (+958), Jaén (+706), Huelva (+294), Almería (+182). El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado liderado por Andalucía (+8.046), Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113),