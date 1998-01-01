Andalucía Laica exige que las Administraciones Públicas recuperen la Mezquita de Córdoba como «Propiedad Pública»

La mezquita fue «Propiedad Pública» desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica.