Andalucía deriva pruebas diagnósticas de cáncer a la privada desde hace cinco años por una "avería" en un hospital público

Entre 2018 y 2023, el Virgen de las Nieves de Granada, con autorización de la Junta, encadenó 18 contratos de "urgencia", a dedo, a una clínica privada para realizar pruebas oncológicas, argumentando durante un lustro que sus equipos estaban "averiados" y obsoletos". La Junta tiene contratada a esta misma empresa la realización de 300.000 mamografías "por falta de medios" en la pública

NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Desde 2013 lleva haciendo esto el PP de quitar mamografías, pero parece que es de ahora www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi

Como lo de mazon es de una semana antes, pero te venden que a ver que hizo ese día

Nos estan masacrando
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La empresa adjudicataria es Centro Diagnóstico Granada S.A.
Andreham #3 Andreham
Contrato de urgencia para una empresa de compis = OK

Contrato de urgencias para arreglar los equipos "averiados y obsoletos" = Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah eso es mucho gasto
#2 tromperri
Es parte del plan.
