Andalucía deriva pruebas diagnósticas de cáncer a la privada desde hace cinco años por una "avería" en un hospital público

Entre 2018 y 2023, el Virgen de las Nieves de Granada, con autorización de la Junta, encadenó 18 contratos de "urgencia", a dedo, a una clínica privada para realizar pruebas oncológicas, argumentando durante un lustro que sus equipos estaban "averiados" y obsoletos". La Junta tiene contratada a esta misma empresa la realización de 300.000 mamografías "por falta de medios" en la pública