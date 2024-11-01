edición general
Anavid, Vox y redes internacionales de hombres maltratados: así se extiende el negacionismo en el Congreso

‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina’ es el título de las jornadas que tendrán lugar en el Congreso de la mano de Anavid. Esta asociación ha celebrado ya otras dos jornadas, siempre con la misma tesis: los hombres son víctimas de las leyes de violencia de género. Ese tipo de asociaciones no son nuevas, pero nunca han tenido tanto espacio institucional ni tanta ventaja: al contrario de lo que ocurre con las organizaciones de mujeres, a estas redes nadie las acusa de trama criminal.

Están intentando demostrar que los hombres de hoy en día son unos blandos, mostrando ejemplos, para apoyar su petición de la vuelta del servicio militar obligatorio. :popcorn:
#2 eso implicaría que tienen cerebro para urdir tal plan maquiavélico. Y no lo tienen.
Hombre, una reunión de los mejores mamarrachos de España y Argentina. Estrechando lazos con los mamarrachos de ultramar. Que bonito todo sino fueran una pandilla de subnormales.
