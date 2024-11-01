Anavid, Vox y redes internacionales de hombres maltratados: así se extiende el negacionismo en el Congreso

‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina’ es el título de las jornadas que tendrán lugar en el Congreso de la mano de Anavid. Esta asociación ha celebrado ya otras dos jornadas, siempre con la misma tesis: los hombres son víctimas de las leyes de violencia de género. Ese tipo de asociaciones no son nuevas, pero nunca han tenido tanto espacio institucional ni tanta ventaja: al contrario de lo que ocurre con las organizaciones de mujeres, a estas redes nadie las acusa de trama criminal.