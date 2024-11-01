La Anarquía, el caótico período que comenzó con un naufragio y sacudió Inglaterra durante 18 años en el siglo XII

El naufragio del Blanche-Neuf fue un episodio de la historia de Inglaterra que se contextualiza en un período de casi dos décadas, telón de fondo para algunas obras literarias más o menos exitosas como "Los pilares de la Tierra". Esa etapa, historiográficamente denominada The Anarchy (La Anarquía) aunque algunos historiadores consideran exagerado llamarla así porque se trató básicamente de una guerra civil causada por una crisis sucesoria, algo que suele ser igual en todas partes, transcurrió entre 1135 y 1153.