edición general
3 meneos
92 clics

Analizar puertos abiertos con ss

Analizar puertos abiertos con ss para mejorar seguridad.

| etiquetas: linux , seguridad
2 1 0 K 25 tecnología
4 comentarios
2 1 0 K 25 tecnología
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Por supuesto. Hasta la receta de la tortilla de patata la politizamos en bandos entre los que les gusta con cebolla y los que no tienen ni idea.

Pero entiende que no estuvieron muy acertados nombrando el comando. Fácil de escribir, pero la deja botando.
1 K 20
airamx #4 airamx
#3 Bueno al menos lo haces con un humor, minipunto xD
1 K 22
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Por fin ideas para controlar la inmigración.

Aunque yo creo que lo de SS está viejo, yo pondría a gente de VOX.
0 K 12
airamx #2 airamx
#1 Hasta la informática la teneis que politizar xD
0 K 10

menéame