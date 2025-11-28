Analizan la trayectoria del cometa 3l/ATLAS y descubren que podría tener un 'encuentro' que altere su rumbo

El cometa 3I/ATLAS, uno de los viajeros interestelares más veloces observados hasta la fecha, continúa generando expectación entre los astrónomos por las variaciones que podrían producirse en su trayectoria mientras atraviesa el sistema solar. Las recientes simulaciones orbitales publicadas en el repositorio científico arXiv ofrecen nuevas claves sobre su comportamiento, aunque todavía persisten dudas relevantes acerca de su aceleración no gravitatoria.