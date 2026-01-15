Análisis: Tormented Souls 2: Analizando pros y contras

Los Resident Evil o Silent Hill, ya no son lo que eran. Si hablamos de los juegos de Capcom, todavía mantienen una ambientación terrorífica y una jugabilidad que hacen guiños a los juegos más clásicos. Pero, con el Resident Evil 7 hubo un cambio, de hecho, Capcom utilizo esta entrega como un reinicio, un nuevo comienzo con nuevas mecánicas jugables y una manera diferente de entender un Resident Evil. A Capcom, le salió redondo el experimento, porque tanto Resident Evil 7 como Village, han sido un éxito...
| etiquetas: videojuegos , análisis , terror , wordpress , web , ocio