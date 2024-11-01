Análisis de Claudio Jacquelin. Un gobierno intervenido, con disputas feroces

Francos exige cambios y duda sobre su continuidad; Caputo alimenta el enigma sobre si pavimenta su salida o alfombra su ingreso formal. El involucramiento de Donald Trump es una intervención. En el mercado cambiario, en la economía, en la política y en las elecciones argentinas. Tanto Trump como Milei lo han dejado claro; la mano trumpista llega justo cuando al gobierno libertario se le han desestabilizado variables cruciales y mientras atraviesa su más profunda crisis intestina.