Analía Plaza: “Los ‘boomers’ han vivido mejor que sus padres y están viviendo mejor que sus hijos”

Analía Plaza: “Los ‘boomers’ han vivido mejor que sus padres y están viviendo mejor que sus hijos”

Los boomers, esa generación nacida durante el baby boom de finales de los 50 y los 60, tienen varios mitos compartidos: se esforzaron mucho para comprarse un piso, dieron sus hijos la mejor educación, algunos dicen que corrieron delante de los grises. En cambio, les cuesta más reconocer que en su época era más sencillo comprar una casa y que se beneficiaron de trabajos para toda la vida.

#2 Sí alguien dijese:
Los milenials, esa generación que comparte el mito de que no tuvo oportunidades cuando todos pudieron ir a la universidad y ninguno pasó hambre.

Estariamos todos de acuerdo que es un idiota ¿no?

Pues mira, alguien ha hecho lo mismo con los boomers. :roll:
#5 Klamp
#2 los boomers tampoco pasaron hambre.
Si si menos mal que pude ir a la universidad y así escapé de:
La crisis punto com
La crisis de 2008
La crisis de 2013
El coronavirus
La guerra de ucrania
La crisis de vivienda
#7 Feliberto
#2 Los millenials, que pese ir a la universidad y no pasar hambre, viven peor que los boomers.
Aergon #10 Aergon
#7 Es lógico, no podemos tocar a repartir lo mismo entre 4 que entre 8 mil millones de habitantes.
3 K 32
#15 cabreadosinremedio
#10 sobretodo habiendo cada vez menos reparto de la riqueza con entrada en muy pocas manos
Ransa #19 Ransa
#10 cierto, y encima antes usa y europa eran casi los únicos desarrollados del planeta
Narmer #23 Narmer
#10 Necesitamos un Thanos en nuestras vidas.

Quizás Putin o Trump sean los catalizadores de la regulación de la población terráquea.
Ovlak #27 Ovlak
#10 los boomers siguen viviendo con esos 8 mil millones, la diferencia es que a muchos de ellos no les está tocando repartir sino rentabilizar.
nilien #8 nilien *
#2 Educación y no pasar hambre... lo mínimo de lo minimísimo e incluso así, presentado como si fuera un privilegio.

Pues menudo panorama, ¿no? :-/

pd: el tema de tener un lugar donde vivir, ya si eso para el milenio que viene...
#11 IsraelEstadoGenocida
#2 Se vive de puta madre debajo de un puente pero con un título universitario.
#24 detectordefalacias
#11 No puedes ejercer tu profesión ganada con mucho esfuerzo pero, gracias a esta, puedes apreciar la ironía de la pequeña fortuna gastada en ese título que habría sido mejor gastada en la entrada de una casa y un grado medio de soldadura...
#28 IsraelEstadoGenocida
#24 La pequeña fortuna en el título. Mucho han tenido que cambiar las cosas. Mi título no fue caro (y ya era más caro que otras CCAA), lo que no me permitió es trabajar mientras estudiaba, eso sí.
Destrozo #13 Destrozo
Se empeñan en que jóvenes se peleen con viejos, que crean que las pensiones son las culpables de su ruina. Ya directamente alentan la guerra entre generaciones.
Lo que sea para evitar hablar de la lucha de clases.
Aergon #9 Aergon
Ya han cantado culpable, nada de fondos buitre, especuladores inmobiliarios o grandes tenedores. El problema es que los boomers se pudieron comprar casa antes de que la inflacción disparase sus precios:

Mientras viva esta generación, ¿se puede actuar sobre el mercado de la vivienda?

R. No. En España, por los boomers, la tasa de propiedad está en un 72%, aunque en los menores de 35 está por los suelos.

Los boomers son la generación más rica, tienen muchísima riqueza en forma de propiedades

…
Luca7 #20 Luca7
#9 esto va por rachas, jubilados, niños, funcionarios, hombres, boomers, el patrón dice a quien odiar y la plebe vocifera orgullosa.
#1 pirat
Nací a finales de los 60 y es lo que les digo a mis hijos.
Mark_ #16 Mark_
#1 la generación boomer va del 46 Al 64.
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
#16 eso en USA y en casi todo el resto de Europa. En España esa generación tardó unos 10 años más en llegar y en acabar, por las diferentes circunstancias de la posguerra.
blog.caixabank.es/blogcaixabank/perfil-baby-boomers-espana/#
1 K 16
Aergon #29 Aergon
#1 El nombre Boomer viene de la explosión demográfica provocada por la generación Silenciosa. Esa generación fue la que dispuso de los medios y los agotó para sacar adelante a los Boomers.

Lo que vivimos ahora es el resultado de esa anomalía reproductiva y que se expresa perfectamente en forma matemática. 1 planeta dividido entre 2 mil millones de habitantes da para mucho mas que si lo divides entre 8 mil millones.
#4 Borgiano
Obvio, por algo se les llama la generación langosta.
autonomator #14 autonomator
El peso de la culpa, como no, al trabajador. En lugar de exigir que el estado de bienestar sea un mínimo para todos. No, mejor se lo quitamos a estos que viven muy bien.

Voy a dejar esto por aquí.

La rabia p'arriba. Que lo de echar mierda al de al lado o el de abajo es de miserables y cobardes. (lo contó muy bien Quique Peinado)

www.youtube.com/watch?v=hcenxHrG_U8
Fisionboy #12 Fisionboy
No entiendo por qué hablamos de estos temas en términos de mitos. Los datos históricos están ahí. Negar que el mundo se ha vuelto extraordinariamente hostil para las nuevas generaciones es una obviedad. El acceso a la vivienda es solo la punta del iceberg. Debajo está todo... la dificultad para comenzar un proyecto vital, para tener hijos, para llevar una vida digna... para proporcionarnos a nosotros mismos un futuro digno con unas pensiones que nos permitan medio vivir.

Occidente se ha roto. Quizá la generación que venga debajo tenga viento a favor, pero para nosotros, los que andamos ya en la cuarentena, viendo venir el tren de frente desde hace más de 20 años, creo que hay poca solución.
#3 slender_1
Eso pasa en todo occidente.

Los Boomer votan y votan lo que les conviene.
#25 cabreadosinremedio
#3 y los jóvenes, parece que aumenta el voto a vox
#21 Patruclo
por que nadie habla de la GENERACION X!!!!!!!!
El que se olvida de ellos es que ya no tiene ni idea y desde luego no se acuerda de aquello de los JASP...
hazardum #26 hazardum
Algunos parece que quieren replicar lo de "la fuga de logan"

Nadie ha elegido nacer en un momento dado y todas las personas intentan o han intentado aprovechar lo máximo que hayan tenido disponible en el momento que han vivido. Quejarse de que unos lo han tenido más fácil o más difícil, pues son solo criticas al aire realmente, lo importante es intentar solucionar los problemas presentes con lo que tenemos disponible.
#6 encurtido
Mis padres son boomers (1960) y de su quinta hubo muchos que trabajan desde adolescentes. En el pueblo por ejemplo los padres de mis amigos que son funcionarios (docentes, sanitarios, administrativos), se rasca un poco y su familia era la típica propietaria de algo, una finca o una empresa de varias generaciones. Las familias obreras, que trabajaban para otros desde los 12 años eran aprendices.

Por ejemplo en el pueblo aun hoy no entienden que prefiera ir en vacaciones a pasear en bici o ver…   » ver todo el comentario
Aergon #17 Aergon
#6 El trabajo es necesario porque solo los ociosos tienen tiempo para organizarse contra los abusos del poder.
Antes trabajaban por necesidad porque les faltaba de todo. Ahora que nos sobra la oferta hay que obligar a trabajar. Por eso se encarecen sobretodo los servícios y materias de primera necesidad mientrás el mercado del lujo y los productos financieros se resienten mucho menos.
#22 cabreadosinremedio
#6 soy del 64 y os doy la razón a los jóvenes, vivís peor que nosotros, lo tuvimos más fácil. Aún que creo que debierais luchar más y menos individualismo.
