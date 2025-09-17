Analía Plaza: “Los ‘boomers’ han vivido mejor que sus padres y están viviendo mejor que sus hijos”

Los boomers, esa generación nacida durante el baby boom de finales de los 50 y los 60, tienen varios mitos compartidos: se esforzaron mucho para comprarse un piso, dieron sus hijos la mejor educación, algunos dicen que corrieron delante de los grises. En cambio, les cuesta más reconocer que en su época era más sencillo comprar una casa y que se beneficiaron de trabajos para toda la vida.
Los milenials, esa generación que comparte el mito de que no tuvo oportunidades cuando todos pudieron ir a la universidad y ninguno pasó hambre.
Estariamos todos de acuerdo que es un idiota ¿no?
Pues mira, alguien ha hecho lo mismo con los boomers.
Si si menos mal que pude ir a la universidad y así escapé de:
La crisis punto com
La crisis de 2008
La crisis de 2013
El coronavirus
La guerra de ucrania
La crisis de vivienda
Quizás Putin o Trump sean los catalizadores de la regulación de la población terráquea.
Pues menudo panorama, ¿no?
pd: el tema de tener un lugar donde vivir, ya si eso para el milenio que viene...
Lo que sea para evitar hablar de la lucha de clases.
Mientras viva esta generación, ¿se puede actuar sobre el mercado de la vivienda?
R. No. En España, por los boomers, la tasa de propiedad está en un 72%, aunque en los menores de 35 está por los suelos.
Los boomers son la generación más rica, tienen muchísima riqueza en forma de propiedades
Lo que vivimos ahora es el resultado de esa anomalía reproductiva y que se expresa perfectamente en forma matemática. 1 planeta dividido entre 2 mil millones de habitantes da para mucho mas que si lo divides entre 8 mil millones.
Voy a dejar esto por aquí.
La rabia p'arriba. Que lo de echar mierda al de al lado o el de abajo es de miserables y cobardes. (lo contó muy bien Quique Peinado)
Occidente se ha roto. Quizá la generación que venga debajo tenga viento a favor, pero para nosotros, los que andamos ya en la cuarentena, viendo venir el tren de frente desde hace más de 20 años, creo que hay poca solución.
Los Boomer votan y votan lo que les conviene.
El que se olvida de ellos es que ya no tiene ni idea y desde luego no se acuerda de aquello de los JASP...
Nadie ha elegido nacer en un momento dado y todas las personas intentan o han intentado aprovechar lo máximo que hayan tenido disponible en el momento que han vivido. Quejarse de que unos lo han tenido más fácil o más difícil, pues son solo criticas al aire realmente, lo importante es intentar solucionar los problemas presentes con lo que tenemos disponible.
Antes trabajaban por necesidad porque les faltaba de todo. Ahora que nos sobra la oferta hay que obligar a trabajar. Por eso se encarecen sobretodo los servícios y materias de primera necesidad mientrás el mercado del lujo y los productos financieros se resienten mucho menos.