edición general
71 meneos
226 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Ana Rosa Quintana le pregunta a Ayuso por Gaza y ella empieza a hablar de Fernando Alonso

Ana Rosa Quintana le pregunta a Ayuso por Gaza y ella empieza a hablar de Fernando Alonso

"Genocidio fue Ruanda, Bosnia... Es decir, nos hemos puesto todos a hablar de esto como cuando Fernando Alonso competía -bueno, que sigue compitiendo-, pero siempre que estaban las carreras de Fernando Alonso todos sabíamos de neumáticos de lluvia". "De repente todo el mundo sabía de Fórmula 1, porque Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1. Entonces, se puso como deporte de moda y todo el mundo el domingo le decía lo que tenía que hacer"

| etiquetas: ayuso , ana rosa , fernando alonso , gaza , genocidio
49 22 8 K 440 Ayuso_news
25 comentarios
49 22 8 K 440 Ayuso_news
Comentarios destacados:        
Mark_ #2 Mark_
Pregúntale donde cojones está Bosnia o Ruanda y lo mismo te habla de macarrones con tomate.
15 K 174
PaulDurden #10 PaulDurden
#2 O peor.... De fruta! xD
0 K 12
Harkon #22 Harkon
#10 Pero no de toda la fruta, la sandía se le atraganta :troll:
1 K 31
alfre2 #1 alfre2
No os cansa? No estáis hastiados?
4 K 47
rob #3 rob
#1 Hasta los huevos.
3 K 38
millanin #12 millanin
#1 sí. Por eso es importante.
2 K 30
Moderdonia #9 Moderdonia
Paracuellos... el de Alonso.
2 K 29
Rogue #8 Rogue
Me encanta Ayuso cuando calla, porque está como ausente.
2 K 27
Macadam #20 Macadam *
#8 Y cuando habla, lo confirma xD
0 K 12
Harkon #23 Harkon
#8 está ausente hasta cuando balbucea intentando hablar
0 K 19
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Supongo que Ana Rosa la cortó y le preguntó de que cojones estaba hablando, ¿no?
1 K 23
#13 luckyy
Esta foto fue tomada en el Golan sirio ocupado por Israel pocos meses antes de ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid.  media
1 K 22
#19 arreglenenlacemagico
#13 una foto borrosa?
0 K 7
Macadam #21 Macadam *
#19 En HD  media
0 K 12
Imag0 #24 Imag0
Desde cuando es "ayuso_news" y no es "ayuseame"???
0 K 16
autonomator #17 autonomator *
Recuerdo que la tiparraca esta y sus secuaces no ganaron las elecciones, la ganaron los abstencionistas.
Hay que agradecerles a ellos y ellas por todo lo que se ha conseguido está consiguiendo con su gesto.
· Abstenciones 1.797.862
- PP  1.599.186 70 

elecciones.comunidad.madrid/es/resultados-elecciones-asamblea-madrid-2
1 K 16
#5 Hoypuedeserungrandia *
Esta persona sin el pinganillo esta perdida y mas cuando se pregunta por asuntos de política internacional, cada vez se parece mas a Trump que habla de países que es incapaz de situar en el mapa. De todos modos esto no puede sorprender a nadie surgiendo de donde surgió esta señora, embrión criado por la impresentable de Esperanza Aguirre y luego aupada a la presidencia de la comunidad por la misma, este es el resultado, estupidez, ignorancia, atrevimiento. Todo en una.
1 K 15
Delay #11 Delay *
#7 No se menciona a Fernando Alonso ni la Fórmula 1 en ninguna de esas dos.
NO ES DUPLICADA
9 K 76
#4 Suleiman
Este es el nivel que tienen los de la comunidad de Madrid. Ni más ni menos.
2 K 10
#18 cKr1
Otra puta entrevista mensual de Ayuso en Telecinco para esparcir su mierda. Luego a Espejo Público. Y luego Feijoo el camino la inversa.

Los del "Aló Presidente" de la pandemia.
0 K 7
Glidingdemon #15 Glidingdemon
Dos brujas hablando, pero ninguna habla de los corruptos de sus parejas.
0 K 7
#14 TOTEMICO
¿Cuántas veces al mes va a llevar Ana Roña a la frutera de Madrid a entrevistarla en su programa?
0 K 7
#16 AD2020
Un dato anecdótico que no aportada NADA.
SI ES DUPLICADA Y REDUPLICADA
2 K -23

menéame