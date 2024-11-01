edición general
5 meneos
145 clics
Ana Pastor no da crédito cuando un dirigente del PP le manda un mensaje en directo para conocer la hora de la declaración de Mazón

Ana Pastor no da crédito cuando un dirigente del PP le manda un mensaje en directo para conocer la hora de la declaración de Mazón

Carlos Mazón se emplazaba a una "reflexión" tras los insultos y abucheos recibidos durante el funeral de Estado de la DANA, homenaje al que las familias de las víctimas le pidieron que no acudiera. Este domingo, Alberto Núñez Feijóo y el president valenciano mantenían distintas "conversaciones" para analizar las "necesidades de la Comunidad Valenciana y del PP valenciano", tal y como aseguraba Cuca Gamarra. laSexta emitía un especial de El Objetivo para informar sobre los últimos movimientos. Así, en pleno directo, Ana Pastor no daba crédito cu

| etiquetas: ana pastor , la sexta , pp , mazón
4 1 0 K 65 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
loborojo #2 loborojo
Sí Zaplana está recuperada de su "enfermedad" puede entrar de nuevo
3 K 44
D303 #3 D303
#2 Pero Zaplana no estaba moribundo? o estaba de parranda?
1 K 23
loborojo #4 loborojo
#3 Estaría en el ventorro tomando polvos mágicos
1 K 19
robustiano #5 robustiano
Claro que la Pastor no da crédito, ni que fuera una financiera o algo... :troll:
0 K 16
frg #1 frg
Si lo dice Pastor o Ferreras vamos a considerarlo "teatrillo". No me creo nada de lo que digan semejantes manipuladores.
0 K 12

menéame