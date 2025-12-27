edición general
Ana Frank usa kufiya: denuncian a un Museo de Potsdam por una reivindicación artística propalestina

El artista berlinés Ciervo invoca su libertad artística mientras la embajada israelí en Alemania denuncia que su obra "legitima el terror de quienes quieren acabar con Israel". El museo Fluxus+ de Potsdam ha sido duramente criticado por exponer un cuadro en el que Ana Frank, asesinada en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero de 1945, está sentada en un escritorio con un iPad y un pañuelo palestino o kufiya envuelto en torno a sus hombros.

#1 casicasi *
Ana Frank, en su diario, califica como fanáticos a los sionistas. Mucha gente ignora ese dato.
#2 PendergastAloysius
#1 El diario de Ana Frank no lo escribió Ana Frank. Mucha gente ignora ese dato.
#3 Grahml *
#2 Eso que dices es falso

Hay estudios que analizan materiales y caligrafía, corroborando la autenticidad del diario y que efectivamente fue escrito por ella misma:

"Experts analysed Miss Frank’s handwriting, using specimens of her writing and those of her classmates which supported their conclusion that she was author of the book.”

fullfact.org/online/anne-frank-diary-ballpoint-pen-meyer-levin-false-c

#1 Eso que dices no es del todo cierto. A lo sumo serían los abuelos de Anna Frank los que así pensaban. A Anna Frank le parecía" interesante" el sionismo.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 #3 Estudio forense del Instituto Neerlandés de Documentación de Guerra (1986)

Un análisis científico encargado por el Instituto Neerlandés de Documentación de Guerra examinó detalladamente los manuscritos originales, la tinta, el papel y la caligrafía. Los resultados fueron:
 • La caligrafía coincide con muestras de escritura de Ana Frank.
 • La composición de la tinta, el papel y el pegamento son consistentes con los materiales disponibles en Ámsterdam entre 1939 y 1942, el periodo en el que Ana escribió su diario.
