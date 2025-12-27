Ana Frank usa kufiya: denuncian a un Museo de Potsdam por una reivindicación artística propalestina

El artista berlinés Ciervo invoca su libertad artística mientras la embajada israelí en Alemania denuncia que su obra "legitima el terror de quienes quieren acabar con Israel". El museo Fluxus+ de Potsdam ha sido duramente criticado por exponer un cuadro en el que Ana Frank, asesinada en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero de 1945, está sentada en un escritorio con un iPad y un pañuelo palestino o kufiya envuelto en torno a sus hombros.