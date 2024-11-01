edición general
Ana Belén: "La democracia no está hecha, hay personajes que vienen a destruir todo por lo que hemos luchado"

Ana Belén: "La democracia no está hecha, hay personajes que vienen a destruir todo por lo que hemos luchado"  

"Parece que no hay guerra en Gaza. ¿Cómo que no? Si sigue muriendo gente a mansalva". Ana Belén ha presentado en Julia en la onda su último trabajo, 'Vengo con los ojos nuevos' y ha hecho un repaso de los 60 años de su carrera.

Trigonometrico #2 Trigonometrico
Sobre el titular de la noticia, es totalmente cierto.

La Democracia es el gobierno del Pueblo, y sucede que al Pueblo no se la regalaron, el Pueblo ha tenido que luchar por ella.

Ahora intentan robar la Democracia, y el Pueblo tiene que luchar de nuevo por defenderla y conservarla.
alcama #1 alcama
De la guerra de Gaza sí habla.
De la corrupción en el PSOE no habla.

Lo único que ha construido está caterva de apesebrados es una casta usando a la izquierda para enriquecerse
