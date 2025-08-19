Amplio rechazo popular al aluvión de proyectos de biometano en Castilla-La Mancha

Biogás sí, pero no así. Para las plataformas vecinales, "ni las expectativas de empleo ni de inversión, y mucho menos las de fijación de población, son realistas". También se oponen al uso directo del digestato, subproducto que generan las plantas de biogás, en los campos sin ningún tratamiento previo". Además, consideran "gravísimo" que la Consejería de Desarrollo Sostenible "pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias".