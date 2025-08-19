edición general
Amplio rechazo popular al aluvión de proyectos de biometano en Castilla-La Mancha

Biogás sí, pero no así. Para las plataformas vecinales, "ni las expectativas de empleo ni de inversión, y mucho menos las de fijación de población, son realistas". También se oponen al uso directo del digestato, subproducto que generan las plantas de biogás, en los campos sin ningún tratamiento previo". Además, consideran "gravísimo" que la Consejería de Desarrollo Sostenible "pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias".

#1 Pitchford
La raíz del problema es el excesivo número de granjas de esta comunidad, muy por encima de sus necesidades de carne, para abastecer otras comunidades y para exportación. Es una actividad muy contaminante y sus purines conviene que sean digeridos para producción de biogas y digestato. El uso más viable del biogás es la extracción del biometano del mismo, para su inyección en la red de gas natural. Para ello, las plantas de biometano deben tener cierto tamaño mínimo e implantarse preferentemente donde ya exista una tubería de gas natural, por lo que generalmente no pueden instalarse en la propia granja. Difícil solución, salvo limitar el número de granjas e incluso irlas reduciendo a valores más adecuados al consumo de carne de la comunidad.
sotillo #2 sotillo
#1 También se puede añadir con el kilo de carne que se envía a otras comunidades los kilos de mierda correspondiente
sxentinel #3 sxentinel
#1 Yo estoy en el sector olivarero y nos han propuesto cambiar el uso que le damos a uno de nuestros subproductos, el alperujo, para extraer biogas. No lo veo, ni mis jefes tampoco porque hemos peleado mucho por su rentabilidad y aceptación.

Pero al igual que con los purines, podrían ser una solución para las aguas vegetales que aun se generan, que sin ser el volumen que había antes, aun quedan desechos similares a los alpechines. La idea básicamente es añadir levaduras, dejar que sea…   » ver todo el comentario
#4 Pitchford
#3 Lo de transportar el biogás a las plantas extractoras de biometano no me parece económicamente factible. Habría que comprimir mucho el biogás y aún así sería un transporte muy caro.
sxentinel #5 sxentinel *
#4 Tan complicado como almacenarlo o extraerlo en la propia instalación que es lo que se está haciendo. No es hidrógeno. Gases se llevan moviendo toda la vida.
#6 Pitchford
#5 Pero licuados generalmente.. El biogas tiene además muchos gases inertes sin valor, que hay que tirar una vez extraído el biometano. No veo viable su transporte.
