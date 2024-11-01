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Amnistía pide a Israel garantizar el paso "seguro" de la Flotilla rumbo a Gaza, que zarpa este domingo desde Barcelona

Amnistía pide a Israel garantizar el paso "seguro" de la Flotilla rumbo a Gaza, que zarpa este domingo desde Barcelona

Amnistía Internacional ha instado este viernes a las autoridades israelíes a que garanticen el paso "seguro" de la Flotilla Global Sumud, que partirá este domingo desde Barcelona rumbo a la Franja de Gaza para poner fin al bloqueo naval impuesto por Israel y distribuir suministros vitales en el enclave palestino, y se abstengan de realizar detenciones "arbitrarias" de sus activistas a bordo. "Las autoridades israelíes deben garantizar el paso seguro de estos activistas desarmados y defensores de los Derechos Humanos. No debe repetirse la...

| etiquetas: amnistía internacional , israel , flotilla , gaza
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11 comentarios
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KoLoRo #2 KoLoRo
La peña se mete unas fumadas.... madre de dios xD
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FunFrock #7 FunFrock
Esta vez van a llevar comida o no?
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zentropia #8 zentropia
Ningun ejercito permite entrar a nadie sin supervision a una zona de guerra.

Performance.
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josde #9 josde
#8 Pero es zona de guerra, ahora hay una tregua, según Trump. :-D
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azathothruna #4 azathothruna
Yo llevaria la flotilla armada hasta los dientes.
No se por que esa cosa llamada Amnistia espera humanidad de los zionistas
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#6 imaginateca
#4 "Yo llevaría..." ¿Saben tus papás que te metes en foros de personas mayores?
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#3 pcmaster
Se lo podrían pedir a Irán.
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#5 imaginateca
"Que esta vez también van vacíos los barcos", han añadido.
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Deviance #10 Deviance
Complicado, se juegan el gabán ........
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#11 chocoleches
Qué tiene que ver eso con lo que piden?
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Parió la abuela...
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menéame