Amnistía pide a Israel garantizar el paso "seguro" de la Flotilla rumbo a Gaza, que zarpa este domingo desde Barcelona

Amnistía Internacional ha instado este viernes a las autoridades israelíes a que garanticen el paso "seguro" de la Flotilla Global Sumud, que partirá este domingo desde Barcelona rumbo a la Franja de Gaza para poner fin al bloqueo naval impuesto por Israel y distribuir suministros vitales en el enclave palestino, y se abstengan de realizar detenciones "arbitrarias" de sus activistas a bordo. "Las autoridades israelíes deben garantizar el paso seguro de estos activistas desarmados y defensores de los Derechos Humanos. No debe repetirse la...