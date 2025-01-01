edición general
72 meneos
140 clics
Amenazas de muerte a una agente inmobiliaria de Ibiza a la que acusan en redes de negar una reserva a judíos

Amenazas de muerte a una agente inmobiliaria de Ibiza a la que acusan en redes de negar una reserva a judíos

Cristina Paloma Toro, gerente una agencia inmobiliaria de Ibiza, está viviendo esta semana un auténtico infierno. Una página de contenidos pro-israelíes de la red X, antes Twitter, la acusó de haber negado una reserva de una vivienda vacaciones ubicada en Santa Eulària a un grupo de judíos en represalia por la guerra en Palestina. A raíz de esa acusación, que se ha viralizado y que ella niega por completo, la mujer comenzó a recibir cientos de amenazas de muerte hacia ella y su perra, amenazas de violación y una cascada de insultos a través...

| etiquetas: amenazas , muerte , agente , inmobiliaria , ibiza , judíos
43 29 0 K 492 actualidad
26 comentarios
43 29 0 K 492 actualidad
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
En qué quedó lo de Vueling y los niños expulsados? Porque menudo silencio se hizo de repente
12 K 149
frg #5 frg
#1 ¿En qué va a quedar cuando expulsas a un un grupo de monguers vandalizando material de seguridad? En nada.
7 K 100
Supercinexin #15 Supercinexin
#1 El otro día había un meneo de consejos de qué hacer cuando tu cara y tu nombre se hacen públicos en internet por alguna movida, no necesariamente culpa tuya, y "las redes" piden tu cabeza y empiezan a acostarte y amenazarte miles de anónimos y tal.

Básicamente mente fría, no contestar a absolutamente nadie, nunca, en ningún canal, alejarte totalmente de tus RRSS si las tienes... y esperar. Cualquier comunicación que hagas sólo les da más poder contra ti y más ganas de seguir.

En…   » ver todo el comentario
8 K 111
NPCmasacrado #18 NPCmasacrado
#1 Me cuelgo de este comentario, pero vamos que es lo que os digo siempre de ciertos personajes
1 K 22
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Y una mierda. Por negar una reserva a judios, NO.
Por negar una reserva a franco-israelies

Ademas les dijo: «No son bienvenidos mientras el genocidio en Palestina no se detenga.»
Para luego modificar la foto de portada de su cuenta de Facebook por una de Free Palestine
Una crack  media
6 K 81
sotillo #9 sotillo
#6 Los carnicero estos todos tienen doble nacionalidad por si tienen que salir huyendo
8 K 103
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#9 las ratas son asi, siempre tienen controlado el punto de escape
0 K 9
melocotoneroh #21 melocotoneroh
#6 Ostia, grandísima
0 K 6
#25 aspirador
#6 En la noticia, ella argumenta que le hackearon la cuenta... No se si creerlo o no, pero después de la que montaron con lo de los críos gilipollas en el avión, tengo tendencia a creerlo.
0 K 6
#26 jorgeesc *
#6 que sí, como lo del avión. Pero tú llamas para reservar una casa y dices que eres cristiano??????
por favor, estoy hasta las gónadas de este grupo de progenocidas lloricas. y oye, que yo creo que hay judíos interesantísimos y creo que debe de ser difícil para ellos, pero los hay que denuncian lo que se hace en su nombre y puede que no vayan presumiendo con orgullo de su condición de judíos con la que está cayendo.
Será como lo del avión, habrán empezado ya a insultarla desde antes de llegar y cuando les anula la reserva por a causa justificadísima que sea, empiezan con su numerito llorón.
1 K 30
#2 PerritaPiloto
Amenazas del pueblo más moral del mundo.
3 K 49
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 más sutil que esas amenazas hubiera sino una así:
Te voy a colonizar la oficina cual colono en Cisjordania…
0 K 20
sotillo #7 sotillo
#2 No creo que a nadie le gustara compartir la calle con un guardia de un campo de exterminio si no estás en el ajo
1 K 23
#8 Xidaug
#7 crees que todos los israelís están de acuerdo con su gobierno? lo estabas tú cuando invadió España Irak? si es que eres español…
7 K -58
Nekobasu #11 Nekobasu
#8 Todo israeli vive en tierra robada. No hay inocentes.
0 K 6
#12 tyrrelco
#8 Viendo las respuestas que tiene la protagonista de la noticia, mejor que se queden en su país hasta que aprendan un poco de respeto.
0 K 10
Raziel_2 #19 Raziel_2
#8 ¿Has visto manifestaciones multitudinarias en contra de la invasion en Israel? Que yo sepa, solo una pequeña parte se manifiesta contra Netanyahu y la mayoría son descendientes de los supervivientes del holocausto, los judíos mas odiados por los sionistas.
1 K 13
#22 veratus_62d669b4227f8
#8 Seguramente no lo esten y seguramente algunos esten avergonzados pero la diferencia, la gran diferencia es que aqui mas del 90% de los españoles estabamos en contra y lo expresamos en las calles, allí la mierda sionista tiene un gran apoyo popular. No se puede culpar a todos por una mayoria pero cuesta reprimirse.
0 K 7
#24 jorgeesc
#8 Todos los que generen una campaña de acoso en estas circunstancias contra cualquiera que se acoja a su derecho de no trabajar con genocidas está metido en el ajo.
0 K 10
Mark_ #14 Mark_
Hostia, aquí me costaría decidir...¿a quién defiendo? ¿A agentes inmobiliarios que son la purria y lo más asqueroso del mercado laboral porque su única función es especular con vivienda? ¿O a unos judíos a los que, de entrada, pueden serio simplemente judíos por religión (con lo cual no hay problema) o un grupo de sionistas que vienen dando asco desde Israel?

Solución: no la digo que me banean en MNM y tengo un historial casi casi impoluto :troll:
1 K 25
Pacman #16 Pacman
#14 el karma está para gastarlo 8-D
0 K 13
Pertinax #3 Pertinax *
No me lo creo. Los agentes inmobiliarios no tienen corazón. Ni principios. Ni nada que no suponga comisión.
2 K 19
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#3 algo habr hecho :clap:
0 K 12
#13 XXguiriXX
Y a los que hay que tener miedo es a los “terojristas” porque los sionistas son un pan de Dios :shit:
0 K 12
Jointhouse_Blues #20 Jointhouse_Blues
Repudiados por todos. Es el precio a pagar por ser los elegidos. Cosa que sin duda ayudará a reafirmar el relato sobre su persecución a lo largo de la historia. Un relato más, bajo el que unir fuerzas y alimentar su odio.
Y viendo el cinismo que gastan, y el enormes esfuerzo que hoy en día hacen para imponer al mundosu verdad, su relato; negando insistentemente hechos irrefutables, intentando acallar voces críticas con amenazas y violencia, que empiezo a dudar de ciertas relacionadas con este pueblo.
0 K 11
Asnaeb #23 Asnaeb
Están fatal estos de Al Qaeda...
0 K 9

menéame