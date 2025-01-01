Amenazas de muerte a una agente inmobiliaria de Ibiza a la que acusan en redes de negar una reserva a judíos

Cristina Paloma Toro, gerente una agencia inmobiliaria de Ibiza, está viviendo esta semana un auténtico infierno. Una página de contenidos pro-israelíes de la red X, antes Twitter, la acusó de haber negado una reserva de una vivienda vacaciones ubicada en Santa Eulària a un grupo de judíos en represalia por la guerra en Palestina. A raíz de esa acusación, que se ha viralizado y que ella niega por completo, la mujer comenzó a recibir cientos de amenazas de muerte hacia ella y su perra, amenazas de violación y una cascada de insultos a través...
Básicamente mente fría, no contestar a absolutamente nadie, nunca, en ningún canal, alejarte totalmente de tus RRSS si las tienes... y esperar. Cualquier comunicación que hagas sólo les da más poder contra ti y más ganas de seguir.
Por negar una reserva a franco-israelies
Ademas les dijo: «No son bienvenidos mientras el genocidio en Palestina no se detenga.»
Para luego modificar la foto de portada de su cuenta de Facebook por una de Free Palestine
Una crack
por favor, estoy hasta las gónadas de este grupo de progenocidas lloricas. y oye, que yo creo que hay judíos interesantísimos y creo que debe de ser difícil para ellos, pero los hay que denuncian lo que se hace en su nombre y puede que no vayan presumiendo con orgullo de su condición de judíos con la que está cayendo.
Será como lo del avión, habrán empezado ya a insultarla desde antes de llegar y cuando les anula la reserva por a causa justificadísima que sea, empiezan con su numerito llorón.
Te voy a colonizar la oficina cual colono en Cisjordania…
Solución: no la digo que me banean en MNM y tengo un historial casi casi impoluto
Y viendo el cinismo que gastan, y el enormes esfuerzo que hoy en día hacen para imponer al mundosu verdad, su relato; negando insistentemente hechos irrefutables, intentando acallar voces críticas con amenazas y violencia, que empiezo a dudar de ciertas relacionadas con este pueblo.