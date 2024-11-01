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La amenaza de una monja de Belorado a un periodista: "No te doy una torta por respeto"

La clarisa acusó al periodista de ser un 'maltratador' y de inventarse informaciones

| etiquetas: television , iglesia catolica , belorado , monjas
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8 comentarios
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mariettica #6 mariettica
SorPresa!!! Ahora no dan ostias por respeto
Toda la vida repartiendo entre niños, ancianos o mujeres del patronato y ahora recurren al respeto que no han tenido nunca
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robustiano #4 robustiano
Las Sor Citröen siempre han tenido la mano muy larga... :roll:
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Supercinexin #8 Supercinexin
Monjitas: no hay una buena.
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#2 mstk
Es que ni es monja ni mucho menos es Clarisa. Esas personas fueron excomulgadas y despojadas de todos sus superpoderes.
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asola33 #5 asola33
#2 El monjerío no es monopolio de la iglesia católica.
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clavícula #7 clavícula
#2 Por eso mismo da tortas en vez de ostias
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
justo por eso, para excomulgarte antes alguien debió admitirte. quién es, dónde está, que dé la cara!
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la pregunta es: ¿quién fue la "superiora" que hizo el casting para admitir a ésta y a sus compañeras en la orden religiosa? ¿qué destello de fe vio en ellas para darles el OK de pasar a formar parte de la congregación? ¿quién está al mando de la orden de las clarisas? porque N A D I E se mete en una orden religiosa sólo por desearlo, sino que pasan un largo tiempo de "discernimiento" y sólo pasan a formar parte cuando lo autoriza la "superiora" de la orden... ¿ha preguntado algún periodista a esa superiora o el Vaticano le ha pedido cuentas? porque es claro que el "casting" le ha salido con más desequilibradas que la casa de GH
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menéame