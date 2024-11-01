edición general
AMD confirma una vulnerabilidad en RDSEED para las CPU Zen 5

AMD ha confirmado una vulnerabilidad en sus procesadores Zen 5 que afecta a RDSEED y promete parches muy pronto.

