·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9485
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4881
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4664
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
5514
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
3339
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
más votadas
507
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
371
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
280
Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"
302
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
229
La mierdificación de Internet en una parrafada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
43
clics
AMD confirma una vulnerabilidad en RDSEED para las CPU Zen 5
AMD ha confirmado una vulnerabilidad en sus procesadores Zen 5 que afecta a RDSEED y promete parches muy pronto.
|
etiquetas
:
amd
,
vulnerabilidad
,
rdsee
,
cpu
,
zen
,
5
2
0
0
K
20
tecnología
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
20
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente