La ambiciosa ingeniería detrás del puente Golden Gate [Eng]  

El video de Sabin Civil Engineering que aparece al inicio de esta publicación explica cada etapa del diseño y la construcción del puente Golden Gate. Construir un puente colgante sobre el Golden Gate, el profundo estrecho que conecta la bahía de San Francisco con el océano Pacífico, planteó desafíos formidables. La forma distintiva que conocemos gracias a tantas fotografías surgió, en parte, de la necesidad de anclar el puente de tal manera que se equilibraran las enormes fuerzas que, de otro modo, doblarían sus torres hacia adentro.