Amazon roza el 10% de sus ingresos gracias a la publicidad y desafía a Google y Meta en el mercado global

Amazon ha vuelto a sorprender a los analistas. En el segundo trimestre de 2025, la compañía generó 15.690 millones de dólares en ingresos publicitarios, lo que representa el 9,36% de su facturación total. Nunca antes la división había alcanzado un peso tan elevado en la estructura de ingresos de la multinacional. La cifra refuerza una tendencia de fondo: Amazon ya no es solo un gigante del comercio electrónico y los servicios en la nube, sino un competidor de primer nivel en el mercado global de la publicidad digital.

Lo más importante es que la publicidad de Amazon es totalmente orgánica. La gente entra en sus webs y portales porque busca algo que sólo ahí puede encontrar.

En cambio a Google se va para buscar algo que hoy te dan otros como Chatgpt, Deepseak y decenas de IA.

Luego está Adsense, pero es uh porcentaje pequeño respecto a la publi que hay directamente en el buscador.
