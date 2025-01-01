Amazon roza el 10% de sus ingresos gracias a la publicidad y desafía a Google y Meta en el mercado global

Amazon ha vuelto a sorprender a los analistas. En el segundo trimestre de 2025, la compañía generó 15.690 millones de dólares en ingresos publicitarios, lo que representa el 9,36% de su facturación total. Nunca antes la división había alcanzado un peso tan elevado en la estructura de ingresos de la multinacional. La cifra refuerza una tendencia de fondo: Amazon ya no es solo un gigante del comercio electrónico y los servicios en la nube, sino un competidor de primer nivel en el mercado global de la publicidad digital.