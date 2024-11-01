Amazon, Microsoft y Google tienen un nuevo frente por la IA: accionistas exigen datos reales sobre costes en agua y electricidad

La discusión ha dejado de ser abstracta y a futuro, porque ahora va de cifras reales, impacto local y riesgo operativo. Ya no es que se vayan a disparar las acciones, si se va a ver el dinero en el futuro, sino de simplemente si en ese futuro hay energía y agua para sostener lo que se están gastando. Ya no se habla solo de capacidad de cómputo, sino de agua, energía, contaminación, suelo y presión sobre las infraestructuras de cada zona. Tiene lógica, están poniendo una cantidad de dinero como jamás se ha visto, quieren saber todo...