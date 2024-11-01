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Amazon, Microsoft y Google tienen un nuevo frente por la IA: accionistas exigen datos reales sobre costes en agua y electricidad

Amazon, Microsoft y Google tienen un nuevo frente por la IA: accionistas exigen datos reales sobre costes en agua y electricidad

La discusión ha dejado de ser abstracta y a futuro, porque ahora va de cifras reales, impacto local y riesgo operativo. Ya no es que se vayan a disparar las acciones, si se va a ver el dinero en el futuro, sino de simplemente si en ese futuro hay energía y agua para sostener lo que se están gastando. Ya no se habla solo de capacidad de cómputo, sino de agua, energía, contaminación, suelo y presión sobre las infraestructuras de cada zona. Tiene lógica, están poniendo una cantidad de dinero como jamás se ha visto, quieren saber todo...

| etiquetas: amazon , microsoft , google , facebook , meta , gafam , ia , luz , agua
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4 comentarios
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Las cifras que se manejan ayudan a entender por qué este tema se ha vuelto tan incómodo. Reuters señala que los centros de datos norteamericanos consumieron casi 1 billón de litros de agua en 2025, una cantidad comparable a la demanda anual de Nueva York. Además, hay algo todavía más importante: el grueso del gasto hídrico no siempre está dentro del propio centro de datos. Una parte enorme es indirecta, ligada a la electricidad que necesita la instalación, y un estudio de 2024 cifró ese consumo…   » ver todo el comentario
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#3 soberao
#1 Luego era Bitcoin la que hacía un gasto mayor que la electricidad de Noruega y ahora que el minado ha dejado de ser rentable, Bitcoin sigue funcionando y ya no se habla de esto porque lo de la AI es de una magnitud muchísimo mayor.
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capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Ahora quieren saber todo?
Hasta ahora cómo invertian.
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#4 pirat *
Vamos a destruir el potencial natural fuera de las capitales dejándoles sin agua y añadiendo el lesivo impacto de los aberrantes campos solares y tendidos de alta tensión, total para que los idiotas de turno le pidan chorradas a la ia...
Bravo, ascón y sus voxtontos.
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menéame