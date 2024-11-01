edición general
Amazon lanza una casa por menos de 10.000 euros disponible en España y con entrega gratuita

Amazon ha sorprendido a los usuarios en España con el lanzamiento de una casa prefabricada de contenedores por menos de 10.000 euros. A un precio de 9.991,07 €, este producto ofrece una alternativa económica para quienes desean una vivienda. Además, la entrega es gratuita, lo que la convierte en una opción aún más atractiva.

reivaj01 #6 reivaj01
No la pidáis, yo compré una el otro día y la devolvieron sin entregármela porque decían que no estaba en casa.
Yo les dije que como iba a estar en ella si no me la habían entregado aún.
Pues nada, que no hubo manera.
11
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#6

Joder, al menos te la podían haber dejado en el buzón. xD
0
YeahYa #1 YeahYa
Qué bonito es el chabolismo chic
1
Veelicus #2 Veelicus
#1 pues para pasar unos dias en verano esta de puta madre, claro, hace falta un terreno donde ponerla...
1
Dramaba #4 Dramaba
#2 El terreno son los 300000 que faltan... :-D
1
#9 PerritaPiloto
#2 Y alcantarillado, o fosa séptica, y panel solar o conexión a la red eléctrica, y agua potable o tener un depósito de tormentas, o ir a por bidones de agua periódicamente.
0
#7 PerritaPiloto
Menudo infocomercial.

Ya solo hace falta tener un terreno en el que puedes poner una casa prefabricada, toma de agua y conexión al alcantarillado y pagar paneles solares a parte.
1
bomberman #8 bomberman
Ahora intenta montarla en un terreno de tu propiedad, verás la gracia.
1
#3 Marisadoro
Primero tomaremos las rotondas, luego tomaremos Berlin...
0
Unregistered #10 Unregistered
tiene unas dimensiones de 10,67 metros de largo por 6,1 metros de ancho y 2,41 metros de altura

He visto casetas de perro más grandes xD
0
#5 MPR
Amazon lanza una casa por menos de 10.000€

¡¡Chúpate esa, SpaceX!!

:-D
0

