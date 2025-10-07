Amad la esgrima; no es deporte para pijos

Hay que aclarar primero que si hay poca gente que conoce a las grandes leyendas de este noble arte (hay tratados antiguos que lo llaman así) no es porque sea una actividad reservada a unos pocos, sino porque el éxito en este deporte es efímero. El pico de prestaciones que uno necesita para vencer de manera consistente no dura mucho. En las alturas de la alta competición, los reflejos no se pueden compensar con técnica, puesto que esta última ya se le supone a todos los que llegan a una semifinal de un campeonato. La experiencia es un grado, sí;
| etiquetas: esgrima
Si alguien local gana algún campeonato importante se le saca en la tele un día o dos, se le rasca un poco el lomo... y ya. Con suerte consiga hacer algún anuncio en el que tendrán que subtitular quién es y qué ha conseguido, por que sino el público en general pensará que es un/a modelo.