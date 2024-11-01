Un alto cargo de Transportes admite que Aldama le pidió “agilizar” el rescate de Air Europa y él le dijo que dependía de la SEPI

Pedro Saura, quien fuera secretario de Estado de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha comparecido este miércoles como testigo ante el tribunal del ‘caso mascarillas’. Durante el interrogatorio, Saura ha admitido que mantuvo una conversación de “dos minutos” con el empresario Víctor de Aldama en la que él le pidió “agilizar” el rescate de Air Europa, compañía para la que trabajaba. A preguntas del fiscal, el testigo ha afirmado que su respuesta fue que la ayuda a la aerolínea dependía de la SEPI. También ha asegurado que habló con el