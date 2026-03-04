edición general
El alto cargo de Ribera detenido exigía que todas las licencias de Forestalia pasaran por él

Fuentes de Transición Ecológica afirman que el subordinado de Teresa Ribera aprobaba las licencias de Forestalia «sin trabas administrativas». Una vez que Eugenio Domínguez abandonó el puesto de subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por Forestalia fueron rechazadas. La ministra Sara Aagesen explicó que se había enterado de su arresto por los medios de comunicación y aclaró que no dispone de más información. No se ha iniciado ninguna investigación interna.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no hombre, eso no, aqui no
#2 nexus5
#1 Tanto que se os llenaba la boca que el PSOE que valía la pena era el de Page y Lambán.

¡Tomad Lambán! ¡Tomad! ¡Todo para vosotros!

Anadón, esto es lo que os mereceis.
obmultimedia #3 obmultimedia
"Domínguez se convirtió en subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental al final del mandato de Isabel García Tejerina (PP), pero Ribera lo mantuvo tras ser nombrada ministra en junio de 2018"

Todo dicho, titular sensacionalista de manual.
