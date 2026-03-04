El alto cargo de Ribera detenido exigía que todas las licencias de Forestalia pasaran por él

Fuentes de Transición Ecológica afirman que el subordinado de Teresa Ribera aprobaba las licencias de Forestalia «sin trabas administrativas». Una vez que Eugenio Domínguez abandonó el puesto de subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por Forestalia fueron rechazadas. La ministra Sara Aagesen explicó que se había enterado de su arresto por los medios de comunicación y aclaró que no dispone de más información. No se ha iniciado ninguna investigación interna.