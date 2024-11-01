Un alto cargo de Moreno Bonilla está en una empresa clave de la trama del expresidente de la SEPI

La trama del expresidente de la SEPI, investigado en el caso Leire por corrupción en contratos públicos, ha salpicado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. De acuerdo con documentos oficiales consultados por Público, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, director de Internacionalización de la Economía de Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico), aparece en una de las empresas clave creada por Vicente Fernández, quien fue detenido hace unas semanas y puesto después en libertad provisional.