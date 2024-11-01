edición general
14 meneos
13 clics
Un alto cargo de Moreno Bonilla está en una empresa clave de la trama del expresidente de la SEPI

Un alto cargo de Moreno Bonilla está en una empresa clave de la trama del expresidente de la SEPI

La trama del expresidente de la SEPI, investigado en el caso Leire por corrupción en contratos públicos, ha salpicado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. De acuerdo con documentos oficiales consultados por Público, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, director de Internacionalización de la Economía de Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico), aparece en una de las empresas clave creada por Vicente Fernández, quien fue detenido hace unas semanas y puesto después en libertad provisional.

| etiquetas: moreno bonilla , sepi
12 2 0 K 112 actualidad
2 comentarios
12 2 0 K 112 actualidad
humono #2 humono
El fontanero del PP que se juntó con la fontanera del PSOE.
0 K 8
Febrero2034 #1 Febrero2034 *
No ha salido ninguna noticia de la corrupción de la SEPI, ¿Es algo nuevo que acaba de salir?
¿Leire Diez es del PP, no? ¿Joseba Antxon Alonso es claramente del PP, no? No se, no ha salido ninguna noticia al respecto sobre esto. Ya es raro  media
0 K 7

menéame