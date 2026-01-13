edición general
7 meneos
8 clics
Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen

Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen

Un alto cargo iraní aseguró este martes a Reuters con la condición del anonimato que alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden el país, una cifra muy superior a la manejada hasta ahora por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. El responsable atribuyó las muertes de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad a “terroristas”, mientras que grupos independientes habían contabilizado previamente entre 500 y 600 víctimas mortales.

| etiquetas: irán , protestas , manifestaciones , represión
6 1 0 K 65 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 65 actualidad
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Resumen de #_1: los aliados dicen que los nazis mataron a 6 millones de judíos. Los nazis lo niegan. Nunca sabremos la verdad.
5 K 54
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Hay que ver como saltan los chihuahuas sionazis ante el hueso. Se nota que los tiran ellos mismos.
1 K 37
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Si le echa la culpa a los terroristas la cifra será la tercera parte como mucho ... si admitiera que lo hizo el régimen, la cifra real sería fácilmente el triple.

Ahora, cada cual que piense lo que quiera porque nadie le va a decir la verdad.
2 K 36
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y más que habrá. El régimen hará cualquier cosa por perpetuarse. Y aunque llegue a un acuerdo con EE.UU el pueblo no va a perdonar esto.
1 K 22
cocolisto #6 cocolisto
Más de 1000 iraníes fueron asesinados por los bombardeos del trompas sin despeinarse y el País lo contó con toda su pachorra como si fuera legítimo.Ahora el pelocho amenaza con bombardear de nuevo con las muertes sin duda de ciudadanos.Ni siquiera hacen una tímida valoración de tal barbaridad.
0 K 20
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Hay que ver como los chihuahas islamofascistas que me bloquean, al final leen mis comentarios. Se nota que me bloquean porque se hace caquita ante la posibilidad de que pueda responderles.
0 K 11
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
...La ONG HRANA, con sede en EE UU, ...
...La fuente gubernamental, que Reuters no identifica...
..... explica a El País la iraní Firuzeh Mahmoudi, presidenta de United for Iran, una organización de derechos humanos iraní-estadounidense.....
Ufff, peridismo del güeno güeno
0 K 7

menéame