Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen

Un alto cargo iraní aseguró este martes a Reuters con la condición del anonimato que alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden el país, una cifra muy superior a la manejada hasta ahora por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. El responsable atribuyó las muertes de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad a “terroristas”, mientras que grupos independientes habían contabilizado previamente entre 500 y 600 víctimas mortales.
| etiquetas: irán , protestas , manifestaciones , represión
