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Alternativas vegetales a los alimentos de origen animal: ¿de verdad son más saludables?

Cada vez más personas siguen dietas más o menos vegetarianas, motivadas por el bienestar animal, el medio ambiente o la propia salud. Esta tendencia en alza se ha traducido en un aumento de la oferta de alimentos alternativos vegetales a los productos de origen animal. En la actualidad, la evidencia científica no es suficiente para determinar si dichas imitaciones presentan beneficios nutricionales respecto a los originales. Especialmente porque existe una gran variación en el contenido de nutrientes entre ambas opciones.

| etiquetas: alternativas , vegetales , alimentos , origen , animal
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9 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#4 Pitchford
La dieta flexitariana, en la que se reduce el consumo de productos animales y se aumenta a cambio el consumo de productos vegetales (legumbres, verduras,frutas,frutos secos y setas preferentemente, cereales no integrales ya se consumen demasiados) es muy probable que sea más saludable. En la medida en que la fracción de productos vegetales sustitutivos sean ultraprocesados, el balance de salud puede cambiar.
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#3 jaramero
Si esas alternativas son alimentos procesados, no, siguiente pregunta.
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asola33 #1 asola33
El Txumari Alfaro era vegano?
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#8 Maldito
Los productos de heura son bastante dignos. Luego con los sucedáneos de productos lácteos si hay cosas decentes, no debo tomar lácteos y renunciar al queso es duro.
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strike5000 #2 strike5000
La cuestión no es si son más saludables, es si son comestibles siquiera. Mi hermana es vegetariana siempre que puede, aunque no se cierra a comer animales si no hay otra, y ninguno de los productos que me ha recomendado me han gustado. Ni las "morcillas veganas", ni las "salchichas veganas", ni el "queso vegano", ni la "leche vegana". Aclaro que ella no es vegana, pero siempre que puede elige alimentos de origen vegetal.
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#5 Pitchford
#2 Comestibles son, aunque muchos estén en el límite de la comestibilidad.. xD Prueba si te apetece las hamburguesas Beyond Meat de proteína de guisante. Es lo más palatable que he encontrado de productos de imitación de carne. A mí las hamburguesas de carne industriales, hechas con restos del animal que han estado arrastrados por el matadero, me dan un asco que te cagas. Si la pican en la carnicería a partir de un trozo de carne decente pues mejor, pero la máquina de picar que se llena de restos difíciles de limpiar del cliente anterior también es un poco asquerosita..
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RanaPaca #6 RanaPaca
#2 hay comidas vegetarianas y veganas súper ricas por sí mismas. No hace falta acudir a ultraprocesados que intentan imitar la textura y sabor de la carne y el queso, porque siempre saldrán mal parados y serán peores para la salud que los originales (por eso de ultraprocesados y todos los conservantes y saborizantes que tienen que añadir). Las únicas que tolero mejor con las bebidas vegetales que imitan la leche.. a quien no le gusta la horchata? Pues también hay otras similares de avena,…   » ver todo el comentario
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#9 Zerjillo
#6 Si, el problema es que se intentan imitar productos cárnicos y para eso en muchas ocasiones se ultra procesan los alimentos. Mmmhh Falafel. Me lo apunto para hacerlo un día de estos, que hace tiempo que no lo preparo.
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#7 Martillo_de_Herejes
#2 Es que eso es una puta asquerosidad.... Yo me hago unas "hamburguesas" vegetarianas que hasta mi hija, que es pejigueras, se las come: remolacha cruda para simular el color de la ternera, lentejas y arroz como base, y añado cebolla, ajo y yerbas aromáticas; pan rallado para dar consistencia, y a la sartén.
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menéame