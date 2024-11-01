Altamira y el turismo de guerra: de refugio antiaéreo y cuartel republicano a parada en las rutas del franquismo

En pleno conflicto civil, dos itinerarios ofrecían a turistas extranjeros recalar en Cantabria como acto de propaganda del bando sublevado y mecanismo de obtención de divisas: el de Irún a Gijón y el de Tuy a Santander. Las Rutas de Guerra fueron una de las primeras iniciativas desarrolladas por el Servicio Nacional del Turismo (SNT), dependiente del Ministerio del Interior, Prensa y Propaganda y creado por ley del 30 de enero de 1938. El SNT tuvo oficinas en Burgos y San Sebastián. A los 18 meses de su creación, los autobuses de las Rutas de G
| etiquetas: altamira , cantabria , guerra civil