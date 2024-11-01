El alquiler medio ya cuesta 1.160 euros al mes, casi lo mismo que el salario mínimo

La soga del alquiler aprieta cada mes un poco más el bolsillo de los inquilinos. El mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,5%, situando el precio medio en 14,5 euros por metro cuadrado, según el último informe de Idealista. Con este precio, un alquiler medio de 80 metros cuadrados ya asciende a 1.160 euros, casi al mismo nivel que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 1.184 euros brutos en 14 pagas. Si a ese salario se le aplican impuestos, el alquiler medio en España ya supera al SMI.
Así esas casas vuelven al mercado tradicional
No es como si no lo supiésemos todos.
Lo mismo esperas que el conservadurismo haga algo por cambiar el mercado inmobiliario
Han pactado con una derecha que lleva un marketing de izquierdas lo que les obliga a permitirles hacer determinandos avances.
Y se ha hecho así porque era la opción menos mala.
El problema es tan enorme, por mucho que lo escondan tras pisos turísticos, inmigración o falta de construcción de nueva vivienda, que es bastante increíble que nadie esté moviendo un dedo.
Yo no puedo alquilar un bajo y hacer una farmacia porque está regulado. No es tan difícil.
Por ejemplo, el prohibir que un fondo de inversión alemán compre inmuebles en Mallorca. Eso no se puede impedir por ninguna ley estatal.
Pero bueno, supongo que cuando la ultraderecha desmonte la UE lo mismo algo se podrá hacer.
Si hay alguna que defienda al consumidor, esa será la que caiga.
Eso no ocurre en ningún país de Europa.
Aún así, se hacen continuamente cosas que van en contra de directores europeas y no pasa nada.
Si queremos que se haga algo, demos mas poder a los que están a la izquierda del PSOE.
Sin embargo no deja de ser un poco tendencioso comparar alquiler medio con salario mínimo. Debería compararse con el sueldo medio.
Tened en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar… » ver todo el comentario
Solo una minoría de la población tiene problemas con el precio del alquiler.