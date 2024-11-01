El alquiler en Castellón según la Agencia Tributaria: 42.148 viviendas arrendadas, el 20% son turísticas o de temporada

Según una estadística de 2024 de la Agencia Tributaria, que recoge las características del alquiler por provincias según la declaración del IRPF, Castellón registró 42.148 viviendas arrendadas, de las cuales 8.241 no eran residencia habitual, es decir, se trataban de alquileres turísticos o de temporada. Estas últimas representan un 20% del total, lo que refleja el fuerte crecimiento de este modelo de arrendamiento.