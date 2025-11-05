«Alquilámoste», explicado al detalle para inquilinos y propietarios: quién paga qué, cómo acceder y garantías para todos

Consulta la guía completa, paso a paso, del nuevo programa de vivienda del Principado de Asturias, pensado para sacar al mercado viviendas privadas actualmente vacías a un precio de alquiler máximo de 700 euros mensuales
Ningún responsable político quiere esa imagen encima.
El resultado va a ser la administración pública pagando el alquiler a bastante gente.
Y luego, cuando te dejen el piso como un bebedero de patos buena suerte para reclamar que te lo arreglen.
De hecho, dudo que se reclamen desperfectos ni nada. Para hacer eso con todas las formalidades tienes que gastar en peritos, abogados, etc.
Ya sería raro que de verdad lo hicieran.
La intención puede ser buena, pero yo no le auguro un gran futuro.