Alquila un pequeño apartamento en Malta y al ir al baño se encuentra que el pulsador y la cisterna se encuentran en la pared exterior de la casa  

En un vídeo irónico viral en redes sociales, el inquilino comenzaba sentado en el váter y, de alguna forma, buscaba la cadena. Al final del vídeo, que apenas dura 12 segundos, revela que se encuentra fuera de la casa, en la pared exterior. Para accionarla y tirar de la cadena debe asomarse por la ventana y apretar el botón. Una española que vive desde hace un tiempo en Malta ha confirmado que muchos apartamentos tienen así la cadena del váter: "Aquí es normal, lo vi en muchos apartamentos".