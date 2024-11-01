edición general
Alpe Acondroplasia avisará a la UE de que Alvise Pérez pretende contratar personas con enanismo y vestirlas de ardillas

“Ahora mismo estamos recabando toda la información pertinente”. De confirmarse, “llevaremos estos hechos ante las fiscalías especializadas en Personas Mayores y con Discapacidad y en Delitos de Odio”, porque “estas burlas por razón de discapacidad promueven el odio y la discriminación”. "Resulta increíble que quienes se dicen tan patriotas incumplen así la Constitución y las leyes". “Haremos todo lo imposible para evitar que esto suceda”

Mark_ #1 Mark_ *
Yo si fuera esas personas tendría mucho ojito y que se lean bien el contrato, que se empieza por una "presentación oficial del partido" y se termina en una orgía llena de pelusa y frutos secos...
Ze7eN #2 Ze7eN
A Lamine Yamal le gusta este meneo.
#5 Pixmac *
"Contratar" será una forma de hablar que dudo mucho que Alvise haya hecho algo legal. Imagino que les habrá pagado "en negro", sin facturas, tal como le gusta hacer todo.
#3 BurraPeideira_
En vox también contratan a gente con un cromosoma de más para que nos riamos de ellos.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
A ver, hay que muchas cosas que recriminar a este personaje. Pero solo quería gente para un pequeño trabajo.
#6 xazazu
“Haremos todo lo imposible para evitar que esto suceda”

Qué falta de seriedad.
#7 meneame_la_lefa
Yo voté a Alvise
