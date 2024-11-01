edición general
Alovera da luz verde a la construcción de la mayor playa urbana de España a 50 kilómetros de Madrid

El pleno del Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) ha aprobado de forma mayoritaria la adjudicación del proyecto de construcción de un gran complejo de ocio acuático en el municipio, conocido como Alovera Beach y considerado la playa urbana más grande de España. Votaron a favor Alternativa Alovera, PSOE, PP y Vox. El futuro parque se levantará en una superficie de 104.000 metros cuadrados, con una laguna de agua de 20.000 metros cuadrados y una zona de arena de 16.000, además de espacios navegables y aptos para el baño.

Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Vivo relativamente cerca. Es una gran idea poner un parque acuático en un secarral en mitad de la estepa castellana.
