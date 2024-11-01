Almeida borra las banderas de Palestina de Malasaña y los vecinos consiguen que también les limpie parte de la plaza

El Ayuntamiento de Madrid envía al Selur por segunda semana consecutiva para limpiar los efectos de las decoraciones con tiza del 'Martes por Palestina' en la plaza Dos de Mayo. Los vecinos pintaron algunas banderas en lugares sucios para que los servicios de limpieza también retiraran la basura.
| etiquetas: borrado , limpieza , banderas , palestina , limpieza , plaza , almeida
Ahora se debería de hacer un experimento y poner banderas de Palestina, Israel, el III Reich, la II República y la del pollo. Todas así en una especie de zig zag sinuoso o incluso entrelazadas, que sea complicado borrar una sin tocar la otra.
A ver cómo cortocircuitan.
Saludos
www.meneame.net/story/decenas-banderas-palestinas-llenan-plaza-madrid-
@iescolar con "eldiario" es como los seriales radiofónicos. Cada día añaden un par de líneas más a una noticia y asi van consiguiendo su cuota de visitas.
Hasta agotar por completo un asunto, lo que puede llevar semanas o meses.
Continuará.