Almeida borra las banderas de Palestina de Malasaña y los vecinos consiguen que también les limpie parte de la plaza

El Ayuntamiento de Madrid envía al Selur por segunda semana consecutiva para limpiar los efectos de las decoraciones con tiza del 'Martes por Palestina' en la plaza Dos de Mayo. Los vecinos pintaron algunas banderas en lugares sucios para que los servicios de limpieza también retiraran la basura.

6 comentarios
Castigadordepagascalers #3 Castigadordepagascalers
Dibujando pollas y banderas palestinas conseguiremos que arreglen y limpien las calles. xD
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Las pollas funcionan fuera de Madriz, en la capital del reino las consideran retratos del alcalde.
Andreham #1 Andreham *
Sería gracioso si no fuera por lo que borran.

Ahora se debería de hacer un experimento y poner banderas de Palestina, Israel, el III Reich, la II República y la del pollo. Todas así en una especie de zig zag sinuoso o incluso entrelazadas, que sea complicado borrar una sin tocar la otra.

A ver cómo cortocircuitan.
#5 wendigo
Pues oye, ahora todo el mundo lo sabe. Busca uno la pared del barrio que quiera limpiar, en un par de minutos planta la bandera... y luego ya en un par de días subir la foto a X y listo :troll:

Saludos
Ripio #2 Ripio *
Más de lo mismo:
www.meneame.net/story/decenas-banderas-palestinas-llenan-plaza-madrid-

@iescolar con "eldiario" es como los seriales radiofónicos. Cada día añaden un par de líneas más a una noticia y asi van consiguiendo su cuota de visitas.
Hasta agotar por completo un asunto, lo que puede llevar semanas o meses.

Continuará.
Ze7eN #6 Ze7eN *
#2 Esa noticia es que los vecinos las pintaron para ver si el Ayuntamiento las borraba, y esta, un par de días después, que la acción ha funcionado y el Ayuntamiento las ha borrado. Son noticias relacionadas, pero diferentes.
