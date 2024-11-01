Almeida aprueba a instancias de Vox la obligación de informar a las mujeres que abortan sobre un "síndrome" no reconocido por la ciencia

Según Vox, el ‘síndrome post-aborto’ es “algo conscientemente ocultado, especialmente en España”. “La sociedad y los poderes públicos han ignorado y reprimido este problema. En primer lugar, porque el aborto es legal y en el mundo de la modernidad positivista, lo legal es lo bueno o lo moral. En segundo lugar, porque el aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y lo promociona: el feminismo”, explican desde la formación ultraderechista en la proposición.
Joder, pues como todo desde Vox: desde el cambio climático hasta la salud… ¿qué cojones sabrá la ciencia?
fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_post-avortement
#6 get outta my head!!
según Vox, y los colectivos antiabortistas que alimentan la existencia de este síndrome que la ciencia niega, el cuadro clínico del mismo incluye síntomas como: depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas, afectación de la conducta sexual, flashbacks, pensamientos suicidas y tentativas de suicidio, hemorragias internas o aumento de cánceres en el aparato reproductivo femenino.
Y además te vuelves autista para toda la vida. Habrá que hacerles caso que ellos de ciencia controlan un rato.