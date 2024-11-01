Almeida aprueba a instancias de Vox la obligación de informar a las mujeres que abortan sobre un "síndrome" no reconocido por la ciencia

Según Vox, el ‘síndrome post-aborto’ es “algo conscientemente ocultado, especialmente en España”. “La sociedad y los poderes públicos han ignorado y reprimido este problema. En primer lugar, porque el aborto es legal y en el mundo de la modernidad positivista, lo legal es lo bueno o lo moral. En segundo lugar, porque el aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y lo promociona: el feminismo”, explican desde la formación ultraderechista en la proposición.