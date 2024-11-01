edición general
Almeida aprueba a instancias de Vox la obligación de informar a las mujeres que abortan sobre un "síndrome" no reconocido por la ciencia

Según Vox, el ‘síndrome post-aborto’ es “algo conscientemente ocultado, especialmente en España”. “La sociedad y los poderes públicos han ignorado y reprimido este problema. En primer lugar, porque el aborto es legal y en el mundo de la modernidad positivista, lo legal es lo bueno o lo moral. En segundo lugar, porque el aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y lo promociona: el feminismo”, explican desde la formación ultraderechista en la proposición.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Sin base científica e, incluso, negado por la propia ciencia.

Joder, pues como todo desde Vox: desde el cambio climático hasta la salud… ¿qué cojones sabrá la ciencia?
7 K 99
Milmariposas #5 Milmariposas
Qué raro, en Francia, país que ha blindado el derecho al aborto en su constitución, no han oído hablar de este extraño síndrome...

fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_post-avortement
1 K 28
devilinside #12 devilinside
#5 Porque en París no tienen un alcalde afectado por el síndrome post-aborto (fallido)
0 K 12
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Que chilfadura... Aguantar las memeces de esta gentuza si que es un reto para la salud mental.
1 K 23
vviccio #4 vviccio
Tienen soluciones mágicas para problemas imaginarios pero de aumentar la oferta de vivienda social nada de nada.
0 K 11
#6 euacca
Pero qué pinta un alcalde en un tema de salud. Será competencia autonómica, ¿No?
0 K 11
Ovlak #7 Ovlak *
Al margen de la mamarrachada, ¿por qué habría de saber un ayuntamiento qué mujeres se disponen a abortar o, tan siquiera, están embarazadas para "informarlas"?

#6 get outta my head!!
1 K 15
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 si es capaz de discernir entre lo que no es un genocidio y lo que es… puede opinar de cualquier cosa ya
0 K 20
#8 laruladelnorte
Los síntomas que señala Vox y no reconoce la ciencia
según Vox, y los colectivos antiabortistas que alimentan la existencia de este síndrome que la ciencia niega, el cuadro clínico del mismo incluye síntomas como: depresión, ansiedad, culpabilidad, alteraciones del sueño, aislamiento social, trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas, afectación de la conducta sexual, flashbacks, pensamientos suicidas y tentativas de suicidio, hemorragias internas o aumento de cánceres en el aparato reproductivo femenino.

Y además te vuelves autista para toda la vida. ¬¬ Habrá que hacerles caso que ellos de ciencia controlan un rato.
0 K 10
Cometeunzullo #9 Cometeunzullo
La verdad es que la foto que acompaña la noticia lo dice todo. Criatura.
0 K 10
#3 Leon_Bocanegra
Pandilla de subnormales. No harían algo decente ni por equivocación.
0 K 9
SMaSeR #10 SMaSeR
Lo que es un síndrome de subnormal profundo es el votar o ser de vox.
0 K 8

