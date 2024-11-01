edición general
11 meneos
50 clics
El Alma NO Existe [lo dice la Biblia]

El Alma NO Existe [lo dice la Biblia]  

A lo largo de la historia, la inmensa mayoría de filósofos cristianos han defendido que sí, que el alma existe. Pero... ¿y si te dijera que hay al menos un filósofo cristiano contemporáneo que defiende que el alma no existe? ¿Que es no sólo es un sinsentido filosófico, sino que encima es contraria a la Biblia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso no es verdad que el alma existe según la Biblia? ¿Cómo podría un cristiano negar algo aparentemente tan central a sus propias convicciones religiosas como la existencia del alma? En este vídeo, ¡te lo cuento!

| etiquetas: alma , biblia , judaísmo , cristianismo , religión , filosofía
11 0 1 K 92 Filosofía
8 comentarios
11 0 1 K 92 Filosofía
Andreham #2 Andreham
Muchos fachas echan pestes por un tubo porque hay "estudios de género" y mierdas del estilo, pero que una persona puede ganarse la vida estudiando un libro mágico de hace 2000 años...

Es como si te sacases una carrera por estudiar El Señor de los Anillos y el Silmarilion y te pagasen un sueldo.
5 K 59
#4 HFO
#2 "Es como si te sacases una carrera por estudiar El Señor de los Anillos y el Silmarilion y te pagasen un sueldo." anda que no hay gente que ha hecho carrera de estudiar novelas, doctorados en literatura, historia y demás, sin contar la gente que vive de trasladarlas a diferentes medios, cine, tv, teatro, lo que sea.
4 K 42
#5 rystan
#2 No confundamos cosas tan distintas. Los llamados "estudios de género" son discriminación por razón de sexo. Lo de menos es el nombre.
2 K 21
#6 soberao
#2 Pues eso es lo que hacen los judios ultraortodoxos en Israel durante toda la vida, estudian los textos y su mujer se encarga de la casa, ellos al club de lectura y debate de los textos sagrados, y son de la población de Israel que más crece porque tienen familias numerosas.
m.youtube.com/watch?v=z5jJxeqjZeY
0 K 18
#7 Troll_hunter
Lo que diga o no diga la Biblia no prueba nada.
1 K 29
eltxoa #8 eltxoa
el alma inmortal es un invento de los griegos. preguntad a platón
0 K 12
Cuñado #1 Cuñado
Y, de hecho, todas las menciones a la misma que aparecen en la Biblia son licencias del traductor. Como la mayor parte de las referencias a "Dios".
0 K 10
#3 Tiranoc
La biblia puede decir misa.
0 K 7

menéame