El Alma NO Existe [lo dice la Biblia]  

A lo largo de la historia, la inmensa mayoría de filósofos cristianos han defendido que sí, que el alma existe. Pero... ¿y si te dijera que hay al menos un filósofo cristiano contemporáneo que defiende que el alma no existe? ¿Que es no sólo es un sinsentido filosófico, sino que encima es contraria a la Biblia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso no es verdad que el alma existe según la Biblia? ¿Cómo podría un cristiano negar algo aparentemente tan central a sus propias convicciones religiosas como la existencia del alma? En este vídeo, ¡te lo cuento!