El allanamiento de la casa de John Bolton muestra una mezcla incómoda de represalias y aplicación de la ley

El registro del domicilio y oficina del exasesor de Trump convertido en su crítico ilustró cómo la campaña de venganza del presidente ha erosionado el principio de que las fuerzas del orden deben mantener una distancia de la política. Aún no está claro qué pruebas presentó el Departamento de Justicia para convencer a un juez federal de que aceptara la orden de allanamiento, ni qué culpabilidad podría tener Bolton en una investigación intermitente sobre si manipuló indebidamente información clasificada

capitan__nemo #3 capitan__nemo
Es un mensaje para navegantes. Intimidacion para cualquiera que pueda meterse o llevar la contraria al lider.
rogerius #6 rogerius *
#3 Tácticas mafiosas desde la Casa Blanca. Nada nuevo.
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
@noquierotuspam2025 no ves? El mundo va en esa direccion a toda ostia....
#7 noquierotuspam2025
#5 Tienes toda la razón, el mundo ya ha caído en el agujero del fascismo y la demagogia, y es poco probable que salga de ahí pronto, la duda es cuán profundo caerá
vviccio #4 vviccio
Allí ni falsos curas ni leches. Algunos ya estarán tomando notas.
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
Puede estar gracioso cotillear en los documentos personales del Monstruo Bigotón... :troll:
#2 Klamp
Que contraten a rajoy como asesor, de esas cosas sabe un rato
