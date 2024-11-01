Los alisios, el mar de las Damas y el Galeón de Manila

La conexión entre los vientos alisios, el mar de las Damas y Andrés de Urdaneta dio lugar en el siglo XVI a la globalización y al nacimiento de la que fue la línea marítima más longeva de la historia, durante casi 250 años. Esta línea, que unía los continentes de Asia, América y Europa, fue conocida como el Galeón de Manila. Todo empieza con la creación de la Flota de Indias, que puso nombre a la armada española durante el periodo de dominio hispánico en América, entre los siglos XVI y XVIII.