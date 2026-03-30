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Alien | La mirada del mendigo
La mejor semblanza que se me ocurre para describir la relación del sionismo con la sociedad usamericana (y no sólo).
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#1
javierchiclana
*
El efecto de "abdución" tiene bastante base en el aborregamiento religioso, alejado del espíritu crítico. En EEUU la religión va muy ligada al nacionalismo supremacista. Han conseguido que muchos usamericanos considere a Israel como el pueblo elegido.
Además, posiblemente, el Mosad tenga al zanahorio cogido por los testículos con pruebas de pederastia... no me extrañaría que se cargaran ellos a Epstein.
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#2
sotillo
#1
Están en todas las salsas
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Además, posiblemente, el Mosad tenga al zanahorio cogido por los testículos con pruebas de pederastia... no me extrañaría que se cargaran ellos a Epstein.