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Alien | La mirada del mendigo

Alien | La mirada del mendigo  

La mejor semblanza que se me ocurre para describir la relación del sionismo con la sociedad usamericana (y no sólo).

| etiquetas: sionismo , eeuu , parasitismo , guerra , religión , laicismo
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2 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana *
El efecto de "abdución" tiene bastante base en el aborregamiento religioso, alejado del espíritu crítico. En EEUU la religión va muy ligada al nacionalismo supremacista. Han conseguido que muchos usamericanos considere a Israel como el pueblo elegido.

Además, posiblemente, el Mosad tenga al zanahorio cogido por los testículos con pruebas de pederastia... no me extrañaría que se cargaran ellos a Epstein.
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sotillo #2 sotillo
#1 Están en todas las salsas
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menéame