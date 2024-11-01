edición general
2 meneos
3 clics

Alicante honra a la Virgen del Remedio en la Alborada de su 75 años de Alcaldesa Honoraria

La Alborada también coincide con el 113 aniversario de la fundación de la Banda Sinfónica Municipal. Fue en la Alborada de 1912 cuando ofreció su primer concierto.

| etiquetas: alicante , honra , virgen del remedio , alborada , 75 años , fiesta
1 1 3 K 8 cultura
2 comentarios
1 1 3 K 8 cultura
skaworld #1 skaworld
Este tipo de gestos que dicen representar una tradicion, sin sacrificar alguna virgen a la deidad de turno para que favorezca las cosechas, los noto vacios
1 K 19
#2 perej
Olor a Rancio tienen, la noticia y la muñeca:

"lucirá en la procesión del 5 de agosto un manto de terciopelo, color verde agua y una saya de tisú de seda color marfil. Ambas, bordadas en hilo de oro fino, por José Espadero,..."
0 K 10

menéame